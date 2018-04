Truffa dell'assegno, assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPORDENONE Con un assegno che era stato smarrito acquistò per 700 euro un televisore della Samsung che era stato messo in vendita su www.subito.it da un abitante di Cordenons. Morgan Braidich, 37 anni, residente a Sesto al Reghena, ha sempre sostenuto di aver ricevuto l'assegno da un amico e che non sapeva che il titolo facesse parte di un carnet di cui era stato denunciato lo smarrimento. Per dimostrarlo ha dovuto affrontare un processo che lo vedeva imputato di ricettazione e truffa.Tutto ruotava attorno all'assegno. Apparteneva a...