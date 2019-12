Trovata morta la donna sparita dopo aver bruciato l'auto

IL DRAMMA

MANIAGO Hanno avuto un drammatico epilogo le ricerche della 37enne originaria di Roveredo in Piano scomparsa la notte tra sabato e domenica. Cristina C. è stata ritrovata senza vita in una golena del torrente Cellina, poco a valle del nuovo ponte Giulio. Lunedì la Prefettura aveva attivato il piano di ricerche affidandosi ai Vigili del fuoco, ai volontari del Soccorso alpino e ai carabinieri di Meduno e del Nucleo investigativo di Pordenone. Per i parenti sono stare ore di grande angoscia. Hanno sperato fino all'ultimo di poter ricevere una buona notizia, ma la vigilia di Natale il corpo della donna è stato avvistato, recuperato con l'elicottero dei Vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Maniago. Il medico legale Lucio Bomben ha escluso responsabilità di terzi nel decesso e la famiglia attende ora l'autorizzazione della Procura per poter dare l'ultimo saluto a Cristina.

La 37enne aveva raggiunto la diga di Ravedis da sola lasciando l'auto in fiamme sulla strada regionale 251 (a dare l'allarme era stato un automobilista di passaggio). I carabinieri si erano preoccupati, perchè non riuscivano a rintracciare nè il proprietario dell'automobile nè le sue figlie. La vettura, infatti, era intestata al papà di Cristina, ma lui gliel'aveva regalata perchè non andasse più al lavoro in motorino. Ci sono volute parecchie ore per capire che la macchina era in uso alla 37enne, che abitava a Sacile, e per ricostruire le ultime ore di vita della donna. È stato appurato che Cristina si era allontanata in auto da sola, dopo aver chiesto una tanica in prestito.

La sua è stata un vita difficile, segnata da sofferenze. Aveva superato con coraggio momenti di grande difficoltà e ultimamente aveva trovato la sicurezza di un lavoro nella ristorazione.

