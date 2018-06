Trovano la chiave di casa nell'armadio e rubano tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SESTO AL REGHENAHanno scelto le abitazioni con cura, quelle i cui proprietari erano a cena fuori o a farsi un giro. Sono entrati con tutta calma e hanno portato via ogni oggetto di valore che è capitato loro sottomano. E alla fine del raid se ne sono andati con un bottino di alcune migliaia di euro.I FURTIÈ accaduto in orario serale in tre abitazioni di Sesto al Reghena, in via Sacile, via Vissignano e via Teglio. A agire è stata probabilmente la stessa banda, che sapeva che avrebbe potuto agire tranquillamente, visto che le case erano...