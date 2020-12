Il Comitato Spontaneo di Cittadini per la Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone, da alcuni anni si occupa dell'importanza della pianificazione e dell'urbanistica in quanto le trasformazioni che si programmano sul territorio influiscono direttamente o indirettamente sulla salute. «La Variante Generale 18 prende come scusa la Conformazione del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale ma, invece, oltre a ciò, introduce il futuro sviluppo e la visione della città spostata verso la zona della Comina. Questo metodo veniva utilizzato nell'urbanistica degli anni '60: si localizzavano servizi o attrezzature pubbliche o interventi di edilizia residenziale pubblica, fuori dal centro città, per costituire dei capisaldi che motivavano, intorno all'insediamento pubblico, l'incollo ad altri insediamenti di edilizia privata. Questo modus facendi ha generato forme insediative tentacolari proiettate verso la campagna. Infatti, in zona Comina una previsione di area commerciale accanto al ristorante Il Paradiso è ipotizzata da anni e non decolla proprio perché l'area si trova isolata, con una viabilità inadeguata e quindi senza argomenti economici tali da giustificare un investimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA