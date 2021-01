IL BOLLETTINO

PORDENONE In provincia di Pordenone scatta un nuovo allarme isolato nella comunità montana. Il comune di Tramonti di Sopra sarà zona rossa. Lo ha deciso la Regione. L'ordinanza comunale, concordata con la Prefettura e con il vicesindaco Patrizia Del Zotto (il primo cittadino Giacomo Urban sta lottando contro il Covid), scatterà all'inizio della settimana. Chiuderanno negozi, bar, ristoranti. I cittadini di Tramonti di Sopra non potranno lasciare il proprio comune se non per esigenze di lavoro, salute o necessità. Una stretta dettata dai troppi contagi. «In queste ore - spiega il vicepresidente Riccardi - siamo in contatto con l'amministrazione e la Prefettura per definire i dettagli dell'ordinanza con cui istituire la zona rossa. La decisione fa seguito ai dati epidemiologici pervenutici dal dipartimento di Prevenzione. Al momento le persone contagiate sono 23 sui 190 residenti, con rapporto di poco superiore al 12 per cento. Dei positivi, poi, nell'ultima settimana sono sei quelli ricoverati». Alla zona rossa seguiranno mercoledì test di massa sulla popolazione. Sarà replicato il modello Sappada, dove a ottobre era stata istituita la prima zona rossa della regione.

IL RESOCONTO

Intanto in Fvg il contagio continua ancora a calare. Il tasso sui tamponi è sceso al 5,1 per cento, con 415 casi (292 da molecolare, 123 da test rapido) su 8.056 tamponi totali. In provincia di Pordenone 126 casi. I totalmente guariti sono 51.915, i clinicamente guariti salgono a 1.551, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 10.641. Prosegue l'incoraggiante discesa dei ricoveri, con 596 pazienti in Area medica (nove in meno) e 57 in Rianimazione, due in meno rispetto all'ultima rilevazione. In calo anche il bilancio quotidiano delle vittime, 15 (di cui una del 20 gennaio) quelle segnalate nelle ultime 24 ore. Cinque decessi in provincia. A Cordenons addio all'ex presidente della casa di riposo locale Giuseppe Lezzelle. Aveva 76 anni e patologie pregresse. Due decessi a Maniago: una donna di 90 anni e il 92enne Giuseppe Piazza. A Meduno a 100 anni è morto Orazio Centa. Era della frazione di Navarons. Infine in Rsa a Maniago addio al pordenonese di 86 anni Enzo Bosari. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 17 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari contagiati sono in totale quattro. Nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un assistente amministrativo e di un infermiere.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA