SICUREZZA

PORDENONE Controlli mirati. Della velocità, ma anche e soprattutto delle condizioni psicofisiche degli automobilisti che si mettono alla guida. Ieri mattina, nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, ha chiesto al questore e ai comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia stradale di potenziare i controlli sulle principali strade di scorrimento della Destra Tagliamento. Un rafforzamento dell'attività preventiva, ma anche se sarà necessario di quella repressiva. Se è vero che il periodo di lockdown ha limitato al massimo il numero degli incidenti stradali, è stato accertato che il liberi tutti ha fatto nuovamente emergere una situazione di criticità: la ripresa della circolazione stradale sta facendo emergere condotte di guida scorrette. Oltre al fatto che il numero dei sinistri, anche gravi, è in costante crescita.

Così ieri mattina il prefetto ha chiesto alle forze di polizia di attuare un maggior controllo del territorio. «Soprattutto lungo le arterie più trafficate ha riferito Maiorino quelle che conducono al mare piuttosto che alla montagna. Ma anche le strade che portano ai locali di intrattenimento e di aggregazione, quelli che, soprattutto nel fine settimana, richiamano decine di giovani provenienti da ogni dove». Il prefetto ha chiesto un rafforzamento dell'attività di controllo tra luglio e agosto. In orario notturno, durante i weekend e in prossimità di eventuali ponti. Nell'iniziativa Maiorino, attraverso una lettera, ha chiesto ai sindaci di rendersi parte attiva. «I primi cittadini ha riferito svolgono una funzione importante in materia di sicurezza. Hanno la possibilità di impiegare la polizia locale che, a seconda delle circostanze, può disimpegnare polizia, carabinieri e guardia di finanza da una serie di attività». Come dire: i vigili dovranno essere impiegati sempre più, per esempio, nella rilevazione degli incidenti stradali.

Nessuna indicazione riguardo i punti che le forze di polizia andranno a controllare con specifici servizi. È logico attendersi un'attenzione particolare lungo la Pontebbana e l'autostrada A28, ma anche su ex strade provinciali e regionali che, a seconda dei casi, portano a locali di intrattenimento e località turistiche. Tolleranza zero nei confronti di chi si metterà alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti. Ma anche nei riguardi di chi verrà pizzicato a correre ben oltre i limiti orari consentiti. Giovani e meno giovani sono avvisati: eccedere potrebbe costare loro caro.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA