Nel Pordenonese, durante il fine settimana, sono stati registrati ben tre incidenti gravi causati dalla fauna selvatica e, in particolare, da cinghiali e altri ungulati di grandi dimensioni. L'esponenziale proliferazione di questi animali, che dopo le nevicate calano nei centri abitati della pianura, pone l'esigenza di ampliare orari e periodi di caccia nel nome della sicurezza stradale e della prevenzione dei danni all'agricoltura, che è quanto potremo fare dopo l'approvazione della legge di Stabilità 2021. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia). Per fortuna, questa volta, le conseguenze per i conducenti sono state lievi. Tuttavia, non possiamo attendere oltre - aggiunge l'esponente forzista - e che si verifichino sinistri dalle conseguenze più gravi, anche a fronte dei numerosi avvistamenti di animali selvatici di grandi dimensioni nei centri abitati e del constatato aumento degli incidenti rispetto allo scorso anno. Con la legge collegata alla Finanziaria 2021, in discussione questa settimana in Consiglio regionale, potremo finalmente introdurre - osserva Piccin - un meccanismo solido, dal punto di vista normativo, per intensificare la caccia al cinghiale. Una risposta a numerosi cittadini e categorie economiche che chiedono da tempo interventi in questo senso per tutelare l'agricoltura e la biodiversità, nonché la sicurezza stradale. La regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie potrà avvenire con delibera della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispra».

