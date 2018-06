Trolley pieni di marijuana Condannato a 18 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPORDENONE Ha sempre sostenuto di aver prelevato i due trolley in un cassonetto vicino all'aeroporto di Treviso e che aveva soltanto l'ordine di portarli vicino al lago della Burida a Pordenone. «Io non so altro», aveva detto lo scorso gennaio Edison Troksi, 28 anni, albanese residente a Pordenone. I carabinieri del Norm di Pordenone avevano dato l'alt al suo Mercedes classe C in via San Giuliano, a Borgomeduna. E siccome era molto agitato gli avevano fatto aprire il bagagliaio. Nelle due valigette erano stati trovati 4 chilogrammi...