PORDENONE Le insinuazioni al passivo della Trischitta Srl toccano 5,5 milioni. Ieri il curatore fallimentare Paolo Pilisi Cimenti e il giudice Roberta Bolzoni hanno esaminato 91 posizioni, di cui 76 riguardavano i dipendenti e il restante i proprietari degli immobili in cui si trovavano o si trovano i negozi di frutta e verdura. Con l'udienza di ieri, l'esame dello stato passivo è concluso. L'importo è comunque destinato ad aumentare, perchè non sono state ancora esaminate le istanze tardiva. Alla prossima udienza - fissata per il 7 aprile - ne verranno prese in considerazioni 25. Al momento i creditori sono oltre 300. La curatela conta di cominciare i pagamenti entro due, forse tre mesi. A fine febbraio, infatti, quando i pagamenti relativi alle vendite verranno perfezionati, Pilisi Ciminti sarà in grado di preparare il riparto. Quello della Trischitta Srl, l'attività specializzata nel commercio di frutta e verdura acquisita nell'ambito della procedura fallimentare dalla Anna Fruit, è un autofallimento. La procedura risale allo scorso luglio. Il Tribunale aveva disposto l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa della formalizzazione dell'accordo con la newco che si era offerta di prendere in mano la realtà creata dal pordenonese Maurizio Trischitta.

