Cala il contagio in Friuli Venezia Giulia, e questa volta si tratta di un dato secco, cioè non drogato da un corrispondente calo dei tamponi. Nelle ultime 24 ore, infatti, i test sono praticamente triplicati rispetto a quelli effettuati domenica, quando si era andati poco oltre gli 800 tamponi. Ieri sono stati più di duemila. Il contagio però non ha seguito a ruota il numero dei test, e si è fermato a 14 nuovi casi giornalieri rintracciati in tutto il Friuli Venezia Giulia. La vera tendenza della settimana la si vedrà a partire da oggi, quando saranno analizzati anche alcuni test arretrati, ma si è trattato comunque di un martedì confortante. Stabili, poi, i dati relativi all'occupazione degli ospedali da parte dei pazienti Covid con sintomi. In Terapia intensiva, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ci sono sempre cinque pazienti, mentre nei reparti di Malattie infettive standard i ricoverati sono 21 in tutta la regione, divisi tra l'ospedale di Udine e quello di Trieste-Cattinara.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 711 (sette più di lunedì). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 14 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.404: 1.578 a Trieste, 1.440 a Udine, 987 a Pordenone e 385 a Gorizia, alle quali si aggiungono 14 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.343, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 677. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

