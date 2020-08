IL CONTENITORE

PORDENONE È una struttura unica in Italia degna di una capitale europea. Si tratta del Paff! Palazzo arti fumetto Friuli di Pordenone, l'innovativo contenitore di respiro internazionale che usa la chiave di lettura del fumetto per avvicinare fasce di pubblico nuove alla cultura, al bello e al sapere che ha ricevuto il premio Travellers' choice 2020, che ogni anno Tripadvisor assegna alle migliori strutture ricettive e ristoranti d'Italia e del mondo. In questo difficile anno segnato dall'emergenza sanitaria, Paff! diventa simbolo del riscatto e di un settore particolarmente sofferente nel periodo estivo, quello del turismo e della cultura.

Le classifiche Travelers' choice sono elaborate sulla base di un algoritmo di Tripadvisor che confronta diversi parametri, tra cui il ranking, la quantità e la qualità delle recensioni pubblicate dalla community internazionale degli utenti. Risultano vincitori del premio, contrassegnate con il logo sull'immagine del profilo della piattaforma, le strutture che hanno ricevuto il maggior numero di feedback positivi da parte degli utenti nell'arco di un intero anno di recensioni.

«Durante il lockdown - afferma il direttore artistico Giulio De Vita - non ci siamo persi d'animo e abbiamo continuato a realizzare progetti nonostante la chiusura al pubblico. La nostra impostazione smart ci ha consentito adeguarci alle difficoltà e trasformarle in virtù. Durante la quarantena abbiamo realizzato conferenze, corsi, e incontri di formazioni online, abbiamo realizzato il libro benefico Lockdown Chronicles con le testimonianze internazionali disegnate di 100 fumettisti famosi, siamo stati i primi a riaprire a una settimana dall'inizio della fase 2 con due mostre e ora ospitiamo la mostra il Mondo di Leonardo: codici interattivi, macchine disegni e Mecha-Design del disneyano Lorenzo Pastrovicchio e Il Muro di Mario Alberti. Stiamo condividendo questa mentalità con le realtà che ci circondano per far sì che il territorio si rafforzi coeso e questi risultati siano opportunità per promuovere il territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA