TRIMESTRE DIFFICILE

PORDENONE Da ieri di nuovo stop alle linee produttive della Savio. Come era stato annunciato lunedì scorso - nel corso di un primo conoscitivo incontro sindacale - la società ha nuovamente la necessità di rallentare la produzione. Ieri mattina si è messo nero su bianco un nuovo piano di cassa integrazione che comprende due settimane, questa e la prossima. Dal 10 febbraio gli operai torneranno al lavoro. Ma - questo ancora non è stato sottoscritto - è molto probabile che nelle seconda parte di febbraio sia necessario un ulteriore rallentamento produttivo. Sul mese di marzo non c'è ancora una visibilità certa. Di certo invece - nell'incontro di ieri tra la direzione della società di Borgomeduna e le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom e Uilm - resta solo un quadro economico internazionale molto incerto. L'intera filiera del meccanotessile non ha visto uno sblocco rispetto all'andamento negativo dello scorso anno. Tanto che tutti i maggiori produttori del comparto stanno accusando forti contraccolpi.

I DAZI IN CINA

La speranza degli operatori del comparto - la crisi è comunque più generale e investe altri importanti settori - è che i recenti accordi Usa-Cina in materia di dazi possano sbloccare la situazione a cominciare dalla seconda metà dell'anno. Nell'ultimo periodo a preoccupare ulteriormente la situazione sono anche i venti di guerra in Medio Oriente e in Libia: fattori geopolitici che influenzano fortemente i commerci delle multinazionali come Savio che hanno interessi in diversi teatri globali, oltre a quello cinese. E sempre in Cina a gettare benzina sul fuoco di un quadro già piuttosto complicato c'è anche l'epidemia del corona-virus che sta mettendo in difficoltà il gigante asiatico. Il rallentamento di Savio si ripercuote sulla rete dei piccoli fornitori del territorio pordenonese. Alcune delle piccole realtà che lavorano per lo stabilimento già da mesi stanno utilizzando la cassa ordinaria o gli strumenti di sostegno al reddito nel caso delle aziende artigiane. Un'azienda artigiana (con 5 addetti) storicamente fornitrice di Svio ha dovuto, nei giorni scorsi, ricorrere alla messa in liquidazione della società.

