TRIBUNALE

PORDENONE Nelle aule di giustizia il Covid-19 ha l'effetto d uno tsunami: ruoli d'udienza da rivedere, processi ridotti all'osso e, soprattutto, il rinvio d'ufficio di tutti quei procedimenti che prevedono un'affluenza massiccia di persone in aula. In cima alla lista ci sono tre processi importanti, con decine di imputati e parti offese. Riguardano la seconda tranche della mega truffa della Venice Investment Group, che vede imputati i collaboratori del trader Fabio Gaiatto ed è bloccata davanti al collegio; l'inchiesta sui falsi prosciutti Dop, con il filone principale rimasto in sospeso in udienza preliminare e quello riguardante i conferitori arenato causa Covid-19 davanti al giudice monocratico; infine, la prima udienza preliminare sulla presunta frode dei vini Igt e Doc della Cantina Rauscedo, in calendario il 30 marzo, probabilmente dovrà attendere che la pandemia si esaurisca prima di essere trattato. Ieri il presidente della sezione penale Eugenio Pergola ha reso noto la riorganizzazione degli uffici. Ecco che cosa succederà dall'12 maggio.

I PROCESSI

Dal 12 maggio al 30 giugno saranno celebrate soltanto due udienze al giorno - a porte chiuse - nelle aule De Nicola (massimo 16 persone presenti) e Trombino (massima capienza 12). Il lunedì saranno garantite le udienze del gup Rodolfo Piccin e del giudice Iuri De Biasi; il martedì del gup Monica Biasutti e del collegio presieduto dal giudice Alberto Rossi; il mercoledì saranno garantite le udienze del gup Giorgio Cozzarini e del giudice Rossi; il giovedì terranno udienza i giudici Milena Granata e Pergola; il venerdì, oltre al collegio presieduto da Pergola, celebrerà udienza il giudice Piera Binotto. Via libera a processi con imputati in misura cautelare, incidenti di esecuzione con detenuti, riesami e appelli in materia di misure di prevenzione, processi che si celebrano con riti abbreviati o che devono essere soltanto discussi perchè l'istruttoria dibattimentale è chiusa, patteggiamenti, remissioni di querele o ammissioni alla messa alla prova.

I RINVII

La parola d'ordine è far entrare in Tribunale il minor numero possibile di persone. Ogni giudice, pertanto, dovrà rivedere i proprio ruoli d'udienza e rinvia dell'ufficio tutti quei procedimenti che non rientrano nella lista indicata dal presidente Pergola. Dovrà inoltre calcolare tempi di durata dei processi e indicare orari di convocazione precisi per evitare assembramenti nei corridoi (saranno tollerare al massimo 4/5 persone). Tra un'udienza e l'altra dovrà esserci una pausa per consentire la sanificazione (microfoni compresi) con spray e salviette monouso, oltre che un ricambio dell'aria. Il giudice dovrà anche far rispettare il distanziamento tra le persone. Infine, le udienze potranno protrarsi fino alle 15 e fino alle 16.30 limitatamente al le giornate di lunedì e martedì. Se un procedimento dovesse durare più a lungo del previsto, rallentando di conseguenza il ruolo d'udienza, dovrà essere interrotto e rinviato. Così fino al 30 giugno, a meno che nelle prossime settimane dal ministero arrivino altre direttive.

