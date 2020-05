GIUSTIZIA

PORDENONE Il Covid-19 ha stravolto anche il delicato settore della giustizia: processi bloccati per contenere il contagio, accessi limitati in Tribunale e difficoltà a consultare gli atti. Con la fase 2 è ripresa, seppur in forma limitata, l'attività. A regolarla non è un provvedimento governativo, ogni Tribunale ha adottato le sue regole e questo ha creato ulteriore disorientamento tra gli avvocati. A Pordenone, dopo due settimane di sperimentazione, il Foro spinge per un ritorno alla normalità. C'è chi minaccia flash mob, chi rivendica il diritto al contradditorio nel civile, senza più udienze da remoto, specie in quei casi di famiglia in cui le conflittualità sono più accentuate. Il presidente dell'Ordine, Alberto Rumiel, ha scritto una lunga lettera al presidente Lanfranco Maria Tenaglia evidenziando carenze e difficoltà segnalate dai legali sia per quanto riguarda le attività di sportello, sia in merito alle udienze.

«Abbiamo segnalato diverse questioni e siamo in attesa di un nuovo provvedimento - spiega Rumiel - L'obiettivo è ripartire in modo più deciso e sempre nel rispetto delle garanzie». L'Ordine ha chiesto che gli avvocati possano accedere ai fascicoli per fare le fotocopie (utilizzando le fotocopiatrici messe a disposizione dal proprio Consiglio). Di avere conferme sulle iscrizioni a ruolo e che vengano comunicate le date delle udienze rinviate d'ufficio. Hanno evidenziato «il rilevante arretrato pendente in tema di procedimenti monitori incardinati prima dell'emergenza Covid-19». E chiesto un aumento delle udienze sia nel civile che nel penale. Chiedono un ritorno alla normalità anche per quanto riguarda l'accesso alle cancellerie, anche perchè spesso è difficile raggiungere telefonicamente gli uffici o comunicare via mail. Le difficoltà riguardano anche il settore fallimentare e gli sfratti. È stato chiesto anche di consentire nuovamente l'accesso in Tribunale ai praticanti che intendono presenziare alle udienze penali e alle udienze civili ordinarie.

«Da parte del presidente Tenaglia - afferma Rumiel - c'è molta disponibilità e restiamo in attesa del suo provvedimento». Tenaglia ha ricordato che le difficoltà legate alle cancellerie sono determinate dalla grave carenza d'organico, dove la mancanza di nuove assunzioni acuisce il disagio. Ha comunque sottolineato di aver dato indicazione, nel settore penale, di dare priorità in questo periodo allo smaltimento dei provvedimenti di liquidazione degli onorari agli avvocati (patrocinio a spese dello Stato). L'Ufficio liquidazioni da gennaio e fino al 12 maggio ha smaltito 138 pratiche per un totale complessivo di 524mila euro. Il settore civile aveva un arretrato di 200 pratiche: 112 sono in lavorazione.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA