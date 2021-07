Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il pordenonese Luigi Gaspardo (in foto) è il nuovo coordinatore provinciale del Tribunale dei Diritti del Malato Cittadinanza Attiva .Resterà in carica fino al 2026. Gaspardo è persona già conosciuta nel mondo dell'associazionismo e della solidarietà. È stato infatti per diversi anni presidente dell'Anmil, l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro provinciale; attualmente riveste anche la carica di consigliere dell'Eara,...