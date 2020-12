LA SVOLTA

PORDENONE La mossa di Atap salva il ritorno a scuola in presenza del 7 gennaio. L'azienda di trasporto pubblico, infatti, ha promesso (e in parte già rintracciato) trenta nuovi autobus per coprire le tratte extraurbane nelle ore di punta che riguardano gli istituti superiori. I mezzi sono frutto di un'operazione di noleggio da più privati del territorio. Grazie a questa soluzione non si arriverà alla necessità di scaglionare gli ingressi dei ragazzi a scuola, scompaginando di fatto l'organizzazione dei singoli plessi. Dal 7 gennaio, quindi, il 75 per cento dei ragazzi delle superiori tornerà a fare lezione in classe, e lo farà salendo su autobus pieni solo a metà, come vuole il Dpcm, ed entrando a scuola come prima, senza cambi di orario.

L'INCONTRO

Ieri in Prefettura si discuteva di questo: come ripartire con le lezioni in presenza alle superiori senza rivedere le scene di settembre, fatte di studenti ammassati e regole saltate. «Il nostro protocollo - ha spiegato il prefetto Domenico Lione - tiene conto dello studio redatto da Atap, che testimonia come con trenta mezzi in più si riesca a garantire l'arrivo a scuola del 75 per cento degli studenti in orario, senza scaglionare gli ingressi». La flotta aggiuntiva sarà impiegata lungo le tratte interurbane, con capolinea i Comuni che ospitano gli istituti superiori in provincia di Pordenone. «La soluzione - ha proseguito il prefetto - si integra con la rigidità mostrata da Trenitalia, che per esigenze legate alla manutenzione ordinaria della rete non poteva garantire corse aggiuntive durante la mattinata». Durante il vertice, al quale hanno partecipato i sindaci dei maggiori Comuni della provincia, è emerso come i mezzi noleggiati da Atap potranno coprire anche le tratte verso le scuole udinesi, frequentate da circa 600 studenti pordenonesi.

I RISCHI

Il 7 gennaio, passate le feste, il mondo della scuola sarà atteso a un altro test, dopo quello (fallito) della fine dell'estate. In classe varranno le stesse regole: distanziamento, percorsi, igiene delle mani, mascherina. Il vero problema è sempre stato fuori da scuola: in autobus (e la soluzione di Atap promette di risolverlo) e all'uscita degli istituti, dove gli ammassamenti erano diventati la regola quotidiana. Ecco perché proprio su questo punto si stringeranno ancora le maglie dei controlli. I Comuni, infatti, impiegheranno ogni mezzo per monitorare la situazione negli orari di ingresso e uscita da scuola. Lo faranno mettendo in campo sia la polizia locale, chiamata a un altro sforzo e già gravata da numeri in organico spesso non sufficienti, che la Protezione civile. Una vigilanza che, secondo il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, «dovrà essere basata sull'educazione dei ragazzi, che non dovranno ammassarsi fuori dalle scuole. Gli agenti e i volontari parleranno con i giovani, invitandoli a mettere la mascherina e a distanziarsi. A Pordenone, ad esempio, potranno essere impiegati anche gli steward urbani per potenziare il controllo».

LA TRATTATIVA

Ma non è ancora tutto. Oggi, infatti, durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza saranno convocati i rappresentanti dei dirigenti scolastici. L'idea, infatti, è quella di richiedere l'apertura delle scuole mezz'ora prima rispetto allo standard, in modo da far defluire in modo più ordinato gli studenti. Ma su questo fronte ci sono ancora delle resistenze, che però si punterà a limare per far vincere il buon senso.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA