Trent'anni fa cadeva il muro di Berlino Un progetto del Comune per la memoria

COMUNEPORDENONE Via libera della Giunta ai progetti definitivo-esecutivi per due interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici, entrambi finanziati con il Decreto crescita. Il primo, da 60mila euro, riguarda la casa della musica e prevede la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un isolamento esterno a cappotto e la realizzazione di uno spazio da destinare a portineria. Approvato anche il progetto definitivo-esecutivo per l'efficientamento energetico di Palazzo Ricchieri, un intervento da 110mila euro per la...