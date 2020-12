La situazione, per i pendolari e non soltanto, da troppo tempo è insostenibile: i ritardi e le cancellazioni nel servizio ferroviario regionale devono cessare o quanto meno essere limitati a un livello accettabile. Chiederò alla giunta, con una interrogazione, come intenda affrontare la problematica in particolare con Trenitalia e le altre società delle Ferrovie. Lo afferma Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Quella di ieri è stata l'ennesima giornata di passione per quanti utilizzano quotidianamente il treno osserva il forzista -. La motivazione del giorno è legata al maltempo, a quanto pare, ma i pendolari ormai appaiono a dir poco disorientati a fronte delle spiegazioni che, quest'anno, si sono susseguite per illustrare le cause di gravi disagi, tra guasti del materiale rotabile e dei passaggi a livello e persono frane sui binari. Tralasciando ovviamente le limitazioni legate all'emergenza Covid-19, che hanno carattere eccezionale La situazione osserva Nicoli obiettivamente sta diventando insostenibile per quanti, quotidianamente, si affidano al treno per spostarsi per motivi di lavoro o studio. Ne va della loro qualità della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA