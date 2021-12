IL BOLLETTINO

PORDENONE Tregua nei contagi che ieri sono risultati essere 458. I nuovi casi delle ultime 24 ore hanno seguito anche ieri la discesa del giorno precedente che però risentiva della giornata festiva in cui solitamente viene effettuato un numero di test inferiore. In Friuli Venezia Giulia su 6.440 tamponi molecolari sono stati rilevati 360 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,59%. Sono inoltre 23.211 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 98 casi (0,42%). E sempre nella giornata di ieri si sono registrati i decessi di sette persone: nello specifico, si tratta di due uomini e una donna di 100, 86 e 87 anni di Trieste (deceduti in Rsa), un uomo di 57 anni di Muggia (deceduto in ospedale), una donna di 99 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), una donna di 95 anni di Grado (deceduta in Rsa) e infine di una donna di 89 anni di Pordenone (deceduta in ospedale).

VARIANTE OMICRON

I totalmente guariti sono 127.380, i clinicamente guariti 310, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.753. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 139.869 persone con la seguente suddivisione territoriale: 33.708 a Trieste, 59.391 a Udine, 27.613 a Pordenone, 17.218 a Gorizia e 1.939 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di un test antigenico non confermato da successivo tampone molecolare e a seguito di due test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un collaboratore e un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un infermiere, un medico e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un infermiere all'Azienda sanitaria Friuli occidentale. Sono stati rilevati sette casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Pordenone) mentre risultano essere positivi due operatori all'interno delle strutture stesse (Pordenone e Tricesimo). Intanto ieri il primo caso di contagio con la variante Omicron del coronavirus è stato confermato ieri in Slovenia, nella capitale Lubiana. Lo ha detto ieri mattina in Parlamento il premierJanez Jana, intervenuto per rispondere ai deputati nel dibattito sulla corruzione e sulla proposta di sgravio fiscale sul reddito delle persone fisiche. Jansa non ha fornito particolari sul primo paziente Omicron nel Paese.

