STUPEFACENTI

FIUME VENETO Tre mesi fa era fuggito all'alt intimato dai Carabinieri, gli stessi che l'altra mattina lo hanno intercettato a Fiume Veneto e lo hanno arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di 100 grammi di marijuana. Stefano Paolin, 27 anni, rappresentate di commercio che risiede a Fiume Veneto, lo scorso luglio non si era fermato a un controllo dei militari di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Alla guida di una potente auto era incappato in un posto di controllo. Invece di fermarsi aveva pigiato sull'acceleratore scappando tra i centri abitati di Villanova e Teglio Veneto, in direzione di Udine, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri non si sono dati per vinti. Dalle indagini è emerso che l'auto usata per la fuga era stata venduta al 27enne di Fiume Veneto, ma che il passaggio di proprietà non era stato ancora perfezionato.

L'altra mattina i carabinieri sono arrivati in forze a Fiume Veneto. Paolin è stato rintracciato in centro, poi i militari hanno esteso il controllo all'abitazione in cui risiede con la madre. Assieme ai militari di Villanova c'erano i colleghi di Fiume Veneto e quelli di Torreglia, che hanno accompagnato Corina, un pastore tedesco femmina che fiuta sostanze stupefacenti. È stata l'unità cinofila a confermare i sospetti degli investigatori. Quando il cane ha iniziato a indicare uno stanzino della casa, i carabinieri sono entrati trovando un sacchetti che conteneva 100 grammi di marijuana e del materiale ritenuto idoneo per il confezionamento delle dosi.

La droga e materiale recuperato sono stati sequestrati e per il 27enne è scattato l'arresto. Il sostituto procuratore Marco Faion ha disposto gli arresti domiciliari in attesa che venga celebrata l'udienza per la convalida dell'arresto, fissata per questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Monica Biasutti. Paolin sarà difeso dall'avvocato Guido Galletti.

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA