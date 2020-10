Tre infortuni nel giro di poche ore. È successo nel pomeriggio di ieri. Dopo aver soccorso un pordenonese che si era fatto male a una gamba cadendo da un'altezza di un metro mezzo (era salito su un muretto in via Valle, dove risiede), i Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 15.40 a Sacile, strada dei Masi. Un operaio di una ditta di viticoltura si è infortunato durante le operazioni di scarico di bancali che si trovavano su un rimorchio. Un bancale è scivolato travolgendo l'operaio, rimasto bloccato all'altezza delle gambe. Non è stato facile rimuovere il pesante bancale e liberare gli arti dell'infortunato. L'uomo è stato imbarellato e trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Accertamenti da parte dei carabinieri di Sacile. In pronto soccorso è stata accompagnata anche una dipendente di una ditta che realizza componenti per mobili a Pasiano. La donna stava applicando una pellicola di nylon su un carico posizionato su un transpallet, un'operazione che stava facendo a mano. La pellicola si è improvvisamente rotta e l'operaia è caduta a terra battendo la testa. Non ha mai perso conoscenza, ma in via precauzionale è stato portata in ospedale. Accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Prata.

