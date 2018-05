CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTO STUDENTIPORDENONE Via alle domande per poter usufruire del servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico. L'Amministrazione comunale ha infatti bisogno di conoscere quanti saranno gli alunni, residenti nel territorio comunale, che vorranno usufruirne. Di qui la necessità, che anche da parte di chi ne ha usufruito quest'anno, di ripresentare la richiesta che va indirizzata al Comune utilizzando l'apposito modulo disponibile nelle scuole o che si scarica dal sito del Comune (www.comune.pordenone.it/scuolabus). La domanda va...