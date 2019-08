Trasporto scolastico, odissea online per i nuovi abbonamenti scontati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAMPAGNAPORDENONE È partita con l'inizio di agosto - ma la stragrande maggioranza delle famiglie se ne sta occupando in questi giorni al rientro dalle ferie - la campagna per gli abbonamenti scontati per gli studenti che utilizzando il trasporto pubblico locale. Per la prima volta le famiglie con figli studenti potranno usufruire di uno sconto del 50 per cento rispetto agli anni precedenti: il dimezzamento dei costi del trasporto scolastico riguarda le quattro società del Tpl regionali, per Pordenone l'Atap. Ma la corsa degli utenti...