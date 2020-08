TRASPORTO SCOLASTICO

PORDENONE Le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020/2021, per gli alunni residenti a Pordenone, vanno consegnate entro il 31 agosto 2020 e la tutta la documentazione va trasmessa via email al indirizzo: trasporto. scuola@comune.pordenone.it. Per ulteriori informazioni l'Ufficio Istruzione è a disposizione ai seguenti numeri di telefono 0434 392905 e 0434 392903. Ogni anno si presenta la necessità di sapere quanti sono gli alunni che intendono avvalersi del servizio. Per renderlo efficiente l'Amministrazione deve riorganizzare il trasporto scolastico e le famiglie, anche se si sono avvalse del servizio l'anno precedente, devono presentare una nuova domanda. L'Amministrazione comunale eroga il servizio per la scuola dell'infanzia paritaria Santa Maria Goretti di via Meduna e per quelle statali di via Ada Negri, via A. Mantegna, viale della Libertà e via Beata Domicilla. Dell'analogo servizio possono beneficiare le famiglie degli studenti delle primarie statali B. Odorico di via Piave, G. Narvesa di via Fonda, IV Novembre (c/o sede di viale Trieste e sede di via G. Gozzi), A. Rosmini di via Pirandello, M. Grigoletti di via Maggiore, L. Radice di via del Carabiniere e E. De Amicis di via Udine (solo rientro a casa) e così pure per quelli delle scuole secondarie di 1° grado: T. Drusin di via Vesalio, P.P. Pasolini di via Maggiore (solo rientro a casa alle 13:35) e G. Lozer di via Zara (andata e ritorno meridiano delle ore 13:00). Il servizio è garantito sin dal primo giorno di scuola, a partire da mercoledì 16 settembre 2020, come stabilito dal calendario scolastico regionale del Friuli V.G ed è erogato per tutta la durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, come previsto dal calendario scolastico regionale. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nei singoli scuolabus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA