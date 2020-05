TRASPORTO PUBBLICO

PORDENONE Anche l'Atap, l'azienda del trasporto pubblico locale è pronta a rispondere da lunedì alla fine del lockdown produttivo. Lo stop delle scuole e il blocco economico, scattati circa due mesi fa, hanno comportato per la società di traposto una botta che si è tradotta in un 92 per cento di traffico utenti in meno. Di fatto un blocco quasi totale del trasporto sui bus del servizio pubblico. Per settimane gli autobus nel territorio sia quelli della linea urbana che le corriere dell'extra-urbano hanno continuato a girare quasi sempre vuoti. Il servizio seppure con una riduzione delle corse che ha visto quasi la metà dei duecento autisti fermi e in cassa è stato garantito anche durante il blocco dovuto all'emergenza Covid-19. Solo negli ultimi dieci giorni si è visto qualche debolissimo segnale in controtendenza: ma sono ancora pochissimi gli utenti che utilizzano i mezzi. E' per questo che con lunedì, nonostante la fine del lockdown, il piano di riduzione delle corse rimarrà di fatto invariato. Salvo prevedere alcuni bus di scorta, cioè pronti a entrare in servizio immediato, nel caso in cui vi fosse la necessità. Sarà monitorata, per esempio, la situazione legata ad alcune grandi aziende come l'Electrolux di Porcia dove l'attività non sarà più al rallentatore ma a pieno regime con un numero di lavoratori pendolari in crescita.

I TRASFERIMENTI REGIONALI

Sul fronte dei trasferimenti regionali per ora nulla è cambiato. La Regione ha garantito alla società pordenonese guidata da Narciso Gaspardo che i saldi saranno invariati. Vale a dire che i trasferimenti economici ci saranno. Salvo un possibile conguaglio a fine anno sulla base dei chilometri effettivamente effettuati. Atap si è dunque impegnata a pagare gli stipendi a tutti i circa 250 addetti anticipando anche i soldi del Fondo bilaterale (gli addetti Atap non godono della cassa integrazione ma i salari vengono compensati in caso di necessità dal Fondo bilaterale previsto dal contratto nazionale di categoria) che i lavoratori sperano venga rimpolpato oltre le nove settimane previste. Fino a questo momento e anche per il mese di maggio conferma Giuseppe Cadamuro, delegato Cgil Trasporti l'azienda si è impegnata a pagarci gli stipendi con gli anticipi. Il piano di riduzione delle corse in queste settimane ha comportato un taglio di circa 80 posti tra i 200 autisti. Un taglio di orari e di servizi cui i dipendenti Atap hanno fatto fronte con la cassa a rotazione. Durante l'estate sarà utilizzata una parte delle ferie. E con l'autunno l'auspicio è quello di un riavvio delle scuole e quindi dell'attività dei bus a regime.

FASE DUE

Nel frattempo gli autisti si preparano alla Fase 2 che partirà lunedì. I protocolli di sicurezza prevedono l'occupazione dei posti a scacchiera per garantire il distanziamento. Ciò significa ridurre la capienza di un bus urbano da 80 a circa 25 posti e nelle corriere da 50 a meno di venti. Abbiamo chiesto all'azienda aggiunge il sindacato alcune linee guida sulle nostre mansioni e su quello che dovremo fare. Come dobbiamo comportarci se, per esempio, un utente è sprovvisto di mascherina? Oppure se chiede di salire nonostante il numero previsto di posti sia stato raggiunto? Attendiamo istruzioni. Inoltre, con la Regione si è aperta la vertenza della porta. Si chiede agli autisti, nei mezzi a due porte, di utilizzare anche quella anteriore per il flusso dei passeggeri. Ma gli addetti replicano: non è sicuro.

