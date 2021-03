Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTISCIOPERODI 24 ORELe segreterie provinciali di Trieste di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 26 marzo in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale. Lo sciopero, che riguarderà sia il personale viaggiante e sia il personale tecnico e amministrativo, avrà inizio alle 2 di...