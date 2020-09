PORDENONE Atap si organizzerà per garantire il trasporto dei quasi novemila studenti di tutte le scuole superiori provinciali. Entro una decina di giorni dovrebbero arrivare sei o sette nuovi bus a due piani. Una vera boccata d'ossigena nell'attuale situazione. Si attendono però, come è emerso anche nel Cda che la società ha convocato ieri, ulteriori precisazioni regionali rispetto alle linee guida nazionali approvate lunedì scorso. Atap avrebbe bisogno di circa venti pullman in più rispetto alla flotta attuale visto che dovrà viaggiare all'80 per cento della capienza. Le linee guida approvate nella tarda serata di lunedì prevedono la possibilità di affidare il servizio a terzi. Si parla infatti di possibile utilizzo di mezzi privati in convenzione per trasportare gli studenti. Visto che, per esempio, Atap negli ultimi giorni aveva stimato che correndo con una capienza all'80 per cento ci sarebbe bisogno di almeno 15 o venti autobus in più rispetto a quelli in dotazione nella flotta attuale. Intanto qualche chiarimento arriva sul fronte dei controlli della capienza all'80 per cento: non è escluso che Atap possa utilizzare la tecnologia conta-passeggeri già montata su alcuni mezzi. Un altro dei punti che lascia aperti i problemi e che non convince le società del Tpl è quel passaggio delle linee guida nel quale si prevede che per evitare affollamenti l'azienda può dare disposizioni ai conducenti tese a evitare alcune fermate. Tradotto significa che se l'autobus è già al completo avendo occupato l'80 per cento della sua capienza potrebbe anche tirare dritto ad alcune fermate lasciando magari a piedi chi sta attendendo. Quei passeggeri andranno comunque trasportati. Un nodo che potrebbe essere superato con l'aggiunta dei nuovi mezzi doppi in arrivo che si aggiungerebbero all'attuale flotta garantendo il trasporto a tutti.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA