IL NODO

PORDENONE I privati arrivano in soccorso del trasporto pubblico per contribuire a risolvere la crisi (fatta di regole, del difficile rispetto delle stesse e di limiti tecnici) in cui è piombato il settore dopo la ripartenza delle scuole. E la tematica è particolarmente sentita in provincia di Pordenone, dove soprattutto sulle tratte extraurbane i disagi ormai non si contano nemmeno più. Ad annunciare la svolta è stato l'assessore regionale ai Trasporti, Graziano Pizzimenti. La decisione di avallare l'appoggio urgente dei privati per fornire alle aziende partecipate i rinforzi necessari è arrivata dopo un vertice avvenuto martedì con i direttori generali delle quattro società, Atap inclusa.

L'ACCORDO

Al trasporto pubblico, anche a Pordenone, mancano mezzi e mancano uomini. Atap ha fatto ricorso a nove autobus recuperati dall'attività di noleggio e ne attende almeno altri cinque a due piani. Ma potrebbe non bastare ancora a risolvere il problema legato alla capienza ridotta all'80 per cento. «La Regione - ha spiegato Pizzimenti - ha concesso l'autorizzazione a procedere con operazioni di subappalto. Ci sono situazioni difficili, che a Pordenone riguardano i servizi extraurbani. Ora l'Atap può subappaltare le tratte più complicate, dove si stanno verificando i disagi. Lo può fare affidandosi anche a servizi di Ncc (Noleggio con conducente, ndr). Abbiamo anche chiesto un report dettagliato di tutte le criticità, per poter intervenire in modo puntuale». Pizzimenti, poi, ha risposto per le rime alle proteste giunte da alcuni amministratori del Comune di San Vito: «Le autorizzazioni ci sono, perché durante l'assemblea dei sindaci non sono state rilevate pubblicamente le criticità di quel comune?».

LA STRATEGIA

La Regione parla di interventi ad hoc e di tratte a rischio disagi. E in provincia di Pordenone c'è già un'associazione di imprese che ha presentato all'Atap la propria offerta. I privati, quindi, anche concretamente si sono messi alla finestra per subentrare in alcuni casi specifici al trasporto pubblico in difficoltà. Ora i vertici dell'Atap stanno procedendo alle verifiche tecniche, per valutare che i privati raggruppati nell'associazione d'impresa abbiano tutti i requisiti necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. Dopodiché si potrà procedere al primo smistamento d'emergenza. Le tratte maggiormente toccate dalle difficoltà sono quelle più lunghe, cioè quelle che dalle zone periferiche della provincia prevedono diverse fermate per arrivare a Pordenone, in direzione dei principali istituti scolastici.

LA REPLICA

All'incontro con l'assessore Pizzimenti era presente anche Narciso Gaspardo, presidente dell'Atap e vertice dei trasporti pordenonesi. E ora a bocce ferme è lui a sollevare ancora una volta il nodo dei costi. Sì, perché se è vero che la Regione ha concesso la possibilità di subappaltare alcune tratte ai privati, lo è altrettanto il fatto che allo stato attuale non sia ancora chiaro chi dovrà pagare i costi ulteriori. «Io ho parlato chiaro ai miei azionisti, cioè ai sindaci: se la Regione non aprisse il portafoglio, dovrebbero essere loro a sobbarcarsi il costo dell'operazione. È vero, l'autorizzazione verbale è arrivata, ma a noi servono le carte firmate, che ci consentono di avviare tutti i passaggi burocratici necessari». E soprattutto servirebbe un messaggio, o meglio l'unico messaggio: bisogna capire chi pagherà il surplus, altrimenti si rischierà un nuovo stallo.

