TRASPORTI E SCUOLA

PORDENONE Gli autobus potranno viaggiare con una capienza fino all'80 per cento dei posti disponibili con l'obbligo di mascherina. Anche se dovrà essere osservata una serie di prescrizioni che le società del trasporto pubblico locale dovranno impegnarsi a garantire. A livello nazionale è stata trovata l'intesa tra governo e Regioni sul nodo dei trasporti. I governatori sembrano soddisfatti, così come i ministri che hanno accolto le richieste degli enti locali. Ma sono parecchi i nodi che restano aperti: tra questi i rebus dei controlli sui posti da occupare e sul come garantire il trasporto quel 20 per cento di studenti - o comunque di utenti del servizio - che resterebbe a terra. In realtà le linee guida approvate nella tarda serata di lunedì prevedono la possibilità di affidare il servizio a terzi. Si parla infatti di possibile utilizzo di mezzi privati in convenzione per trasportare gli studenti. Insomma, via libera agli appalti. Ma non è ancora chiaro che cosa si intenda per autovetture a uso terzi di cui parlano le linee guida. Sono i taxi o le auto a noleggio con conducente? Oppure si possono intendere anche bus di società private? Alle società del Tpl non è chiaro. E non è cosa di poco conto. Visto che, per esempio, Atap negli ultimi giorni aveva stimato che correndo con una capienza all'80 per cento ci sarebbe bisogno di almeno 15 o venti autobus in più rispetto a quelli in dotazione nella flotta attuale.

FERMATE SALTATE

Un altro dei punti che lascia aperti i problemi e che non convince le società del Tpl è quel passaggio delle linee guida nel quale si prevede che per evitare affollamenti l'azienda può dare disposizioni ai conducenti tese a evitare alcune fermate. Tradotto significa che se l'autobus è già al completo avendo occupato l'80 per cento della sua capienza potrebbe anche tirare dritto ad alcune fermate lasciando magari a piedi chi sta attendendo. Un passaggio che - oltre a piacere poco agli autisti e al sindacato - non convince nemmeno le società del Tpl. «È se c'è qualcuno che a quella fermata deve scendere? E se il bus si ferma per fare scendere e magari in quel momento sale un numero di utenti superiore a chi ha abbandonato il mezzo?», sono le domande che ieri circolavano anche ai vertici delle aziende pubbliche del trasporto locale. Forti dubbi anche sul controllo dell'occupazione e della capienza. A chi sarà affidato? Le aziende non sembrano affatto disponibili ad accollarsi il nodo controlli della capienza. E quindi anche questo sarà un rebus. Forse più risolvibili invece altre prescrizioni che hanno a che fare con l'igienizzazione (sanificazione quotidiana dei mezzi e dispenser per le mani a bordo) e il distanziamento. Anche se pure su questo fronte non mancano incertezze e paradossi come quelli relative alle barriere divisorie mobili tra le sedute. Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto - prevedono le linee guida approvate - potranno essere installate separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra Mit-Inail e Iit per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del Comitato tecnico scientifico. Ci si chiede: anche nel caso in cui un'azienda individui un materiale idoneo c'è il tempo sufficiente per la procedura di certificazione? Insomma, l'accordo è stato trovato - in realtà è più un compromesso che lascia aperti diversi interrogativi - ma se non è caos poco ci manca. Il vero test sarà il primo giorno di scuola. Con il rischio che qualche studente non arrivi in aula.

