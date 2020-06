TRASPORTI

PORDENONE Più corse e posti per non vanificare quanto fatto finora per rilanciare la ferrovia. È l'appello che quattro comitati di pendolari e appassionati di trasporto su rotaia, tra i quali TreniBelluno di cui è portavoce il vittoriese Alessandro De Nardi, hanno rivolto ai governatori del Veneto Luca Zaia e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai rispettivi assessori ai trasporti e a Trenitalia. Un'esortazione che giunge mentre il trasporto pubblico locale (tpl) è chiamato a fare i conti con le norme sul distanziamento sociale anti Covid. Con il ritorno alla normalità scrivono ai due governatori TreniBelluno e i comitati pendolari Alto Friuli, Salzano/Robegano e San Stino di Livenza riteniamo prioritario rifidelizzare l'utenza, tornando il prima possibile a una situazione pre-Covid, garantendo la copertura del servizio su tutte le fasce d'orario ed eliminando le attuali limitazioni all'offerta, incompatibili con qualsivoglia ripresa.

I NUMERI

Tanto più, ricordano i pendolari, che anche il gestore del servizio ha bisogno del ritorno dei passeggeri/utenti per fare quadrare i bilanci, pesantemente colpiti dai tre mesi di lockdown. A tal fine è essenziale risolvere il problema logistico relativo al contingentamento dei posti a bordo, rivedendo le regole del tpl che oggi disincentivano l'utilizzo del treno e rischiano di fare implodere il sistema quando riapriranno scuole e università. In che modo? I pendolari e gli altri comitati sono convinti che si debba tornare da subito a fare viaggiare i treni con la normale capienza e composizione, abbandonando protocolli superati e forieri unicamente di costi per il gestore e disagi per gli utenti. Se verranno confermati gli attuali protocolli che prevedono composizioni potenziate o raddoppiate, vista la mancanza di materiale rotabile a disposizione, Trenitalia difficilmente potrà garantire il ritorno a un'offerta normale pre-Covid. De Nardi e gli altri pendolari chiedono che in considerazione dei confortanti dati sanitari si implementino le corse in maniera da garantire la copertura di tutte le fasce orarie, ipotizzando il ritorno alla piena normalità dell'offerta per l'inizio di luglio, ripristinando la capacità originaria dei treni. In mancanza del distanziamento sociale la sicurezza sarà garantita dall'obbligatorietà della mascherina.

L'AUTO

Se è ammesso viaggiare in auto tra non conviventi con la mascherina, perché non si può farlo in treno? si chiedono i pendolari, secondo i quali in campo ferroviario la crisi sanitaria non deve essere il motivo per buttare alle ortiche quanto fatto di buono negli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA