TRAGEDIA IN STAZIONEMESTRE Si è alzato dalla panchina di scatto, lo sguardo dritto verso i binari. Non ha esitato, ha atteso il momento giusto, quello in cui il treno era più vicino, e si è lanciato. Il tutto, sotto gli occhi della madre, impotente davanti al drammatico gesto del figlio. Un diciannovenne di Pordenone, fino a pochi minuti prima in cura all'Angelo di Mestre, ieri pomeriggio si è tolto la vita così, alla stazione ferroviaria dell'ospedale. Il giovane, travolto dal convoglio in arrivo, è stato trascinato per quasi un...