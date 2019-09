CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICOPORDENONE Prigionieri dei cantieri in città. E con l'avvio dell'anno scolastico il rischio, più che concreto, è di restare in coda chissà per quanto tempo. Ma il Comune ha in piano B che potrebbe essere attuato qualora la situazione del traffico, in particolare su viale Martelli, dovesse peggiorare con l'avvio del nuovo anno scolastico. Il monitoraggio è costante anche perché non passa giorno che cittadini ed automobilisti facciano notare i disagi che incontrano nel percorrere il tratto di strada compreso tra la rotonda di...