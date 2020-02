AVIANO

Lettera aperta di un cittadino, membro del comitato per la piazza di Aviano, alla giunta municipale. Nella missiva di Joshua Giovanni Honeycutt si ripercorrono gli ultimi mesi e si fa un appello al dialogo. «Circa la riapertura della piazza di Aviano alle auto, le opinioni sono molte, da ormai molti anni - è l'esordio -. In democrazia tutte le opinioni sono legittime, non dobbiamo certo affermarlo noi. Tuttavia, la democrazia è fatta anche di dialogo, non solo di muro contro muro, maggioranze e opposizioni, voti in Consiglio o in giunta. Il comitato per la piazza che si è formato negli ultimi mesi ad Aviano è nato per volontà di diversi cittadini, di cui alcuni sono iscritti anche a partiti non solo al Partito democratico mentre altri non lo sono - precisa Honeycutt -; alcuni hanno anche sostenuto e aiutato l'attuale maggioranza: i cittadini e le cittadine fino a prova contraria sono liberi di iscriversi a partiti, votare per partiti o liste, ma anche di sostenere iniziative che prescindono dalla politica partitica, anche questo in democrazia è legittimo».

L'APPELLO

«Le persone che hanno aderito hanno diverse posizioni politiche su molti argomenti ma sul tema della riapertura della piazza hanno deciso di unirsi in un comitato apartitico. Il gruppo nei mesi scorsi ha deciso espressamente di attuare una raccolta firme informale ed espressamente ha deciso di approntare due moduli di raccolta diversi tra loro: uno per i residenti, un altro per non residenti - spiega il cittadino -. La scelta di fare una petizione non formale è nata dalla volontà di non cercare uno scontro con l'attuale maggioranza su un tema che riguarda non solo tutti i cittadini e le cittadine del nostro comune, ma anche tutti coloro che vi lavorano o lo frequentano. Il motivo che ha spinto il comitato ad optare per la scelta di una petizione non formale riguarda la nostra volontà di tentare di aprire un canale di dialogo tra cittadine e cittadini e l'amministrazione comunale. Scontro è una parola che non ci piace, preferiamo il dialogo. All'interno della maggioranza e dell'amministrazione abbiamo felicemente trovato persone che vogliono dialogare con noi - fa sapere Honeycutt -. Le abbiamo trovate tra i commercianti della piazza e non solo; le abbiamo trovate anche all'interno dell'Ascom e naturalmente tra i cittadini e le cittadine. Le idee sono molte e diverse tra loro, ma sappiamo che il dialogo aiuterà tutte e tutti a trovare una quadra per la migliore piazza possibile. Confidiamo che anche il vicesindaco Michele Ghiglianovich voglia dialogare con noi - si conclude la lettera aperta -, dopo aver chiarito credevamo di averlo già chiarito a tutti, ma forse ci sbagliamo perché abbiamo espressamente scelto una petizione informale e perché abbiamo espressamente scelto di offrire la possibilità di firmare non solo ai residenti e alle residenti del nostro comune».

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA