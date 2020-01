Traffico di uccellini, arresti annullati

L'INDAGINE

PORDENONE È stata annullata la misura cautelare che imponeva al 65enne Giuseppe Moras, di Vajont, gli arresti domiciliari nell'ambito della mega operazione della Procura di Trento sul riciclaggio di nidiacei, uccellini appena nati. Il provvedimento è stato adottato poco prima della fine dell'anno dal Tribunale del Riesame, a cui si era rivolto l'avvocato Ivan Cesaratto. «Secondo i giudici - spiega il legale - non c'erano i presupposti per adottare una misura cautelare. Inoltre, il pericolo di reiterazione del reato non sussiste, anche perchè il mio assistito non ha nulla a che vedere con eventuali ipotesi di riciclaggio, reato che nel suo caso non sussiste e che sosteneva l'intero impianto accusatorio».

Moras è un allevatore. Gli inquirenti gli contestano di aver fornito certificati di provenienza falsi e anellini per regolarizzare volatili acquistati da un toscano, in tutto 50 nidiacei di cesena, 27 tordi bottaccio e 15 tordi sassello. In questo modo sarebbe stata ostacolata la identificazione della provenienza degli uccellini, che erano stati venduti a Bologna tra maggio e giugno 2019. La difesa nega coinvolgimenti dell'allevatore friulano con il presunto traffico di volatili individuato dalla

Dall'inchiesta del Corpo forestale della Provincia di Trento erano scaturite 18 misure cautelari (di cui sette in carcere) e 48 iscrizioni sul registro degli indagati (tra cui un 60enne di San Giorgio della Richinvelda, un 82enne di Pravisdomini, un 71enne di Azzano e un 56enne di Polcenigo). Ai principali indagati si contesta di aver sottratto migliaia di uccellini, ancora nei nidi, in Polonia, di averli allevati in Italia e messi illecitamente sul mercato. Gli indagati sono accusati a vario titolo di bracconaggio, ricettazione, furto venatorio, riciclaggio, maltrattamenti su animali e detenzione abusiva di armi. Nel giro di un paio di settimane sono cadute tutte le misure cautelari, comprese quelle disposte per la famiglia di Sedegliano che alleva volatili. Anche per i coniugi Alberto Visintini (58) e Giuliana Tuttino (52), nonchè per il figlio Alessio Visintini (27), sono caduti i gravi indizi di colpevolezza riguardo all'ipotesi di riciclaggio. Il gip del Tribunale di Udine non ha infatti accolto la rinnovazione della misura cautelare chiesta dal pm trentino Maria Colpani in seguito alla trasmissione degli atti alla Procura di Udine per competenza territoriale. Non è stato dimostrato che i migliaia di uccellini sequestrati dalla Forestale fossero di provenienza illecita. Cadendo l'ipotesi di riciclaggio, pertanto, viene meno la possibilità di applicare misure cautelari.

