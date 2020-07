SAN VITO

L'antica San Vito al Tagliamento riaffiora durante i lavori di riqualificazione di via Amalteo, in particolare della piazzetta antistante la Biblioteca civica comunale. Il cantiere, che si sta concentrando sulla riqualificazione storica della via del centro, prevede anche la sistemazione di alcuni ambiti laterali, tra cui, appunto, lo spazio all'aperto destinato a essere intitolato alla memoria di Peppino Impastato e che, in questi giorni, ha restituito ai sanvitesi preziose testimonianze di tracce di storia locale. Ieri il sopralluogo del sindaco, Antonio Di Bisceglie, che al termine ha esclamato: «È una scoperta straordinaria, che contribuisce a scrivere pagine certe della storia di San Vito». Ad accompagnarlo nella visita il responsabile unico del procedimento, Ivo Nassivera, e il direttore dei lavori, l'architetto Paolo Zampese, che ha fornito alcuni dettagli: «Il progetto per la dotazione delle reti tecnologiche e per la pavimentazione di via Amalteo ha individuato tre aree di interesse archeologico su cui indirizzare le verifiche esplorative prima di proseguire con i lavori. Le tre zone sono: il sedime dell'antico convento dei Domenicani, la Porta del borgo San Lorenzo; il sedime del rivellino/ponte levatoio della torre Raimonda».

SCOPERTE LE FONDAZIONI

Attualmente è in corso lo scavo archeologico del convento domenicano, a cura dell'archeologo Alexiej Giacomini e con la sorveglianza della Soprintendenza archeologica Fvg. «Durante lo scavo sono state messe in luce le fondazioni del complesso edilizio voluto da Matteo Altan - siamo intorno alla seconda metà del 1400 - dando conferma, al contempo, di un riscontro planimetrico che si trova in una mappa storica del XVIII secolo e conservata all'Archivio di Stato di Venezia. Quanto fatto venire alla luce del sole è un tassello importante per ridisegnare la geografia storica di San Vito». Le indagini archeologiche si svolgono sotto la direzione scientifica dell'archeologa Serena Di Tonto, della Soprintendenza regionale, che fornisce una serie di importanti dettagli: «Si è verificato durante i lavori in corso un ritrovamento molto interessante, suscettibile di fornire una evidenza scientifica alla storia di San Vito, in particolare del convento dei Domenicani, come già in realtà emergeva dalla cartografia storica. Quanto messo in luce in questi giorni fa riferimento alle fondazioni murarie del convento in Borgo San Lorenzo, che risalirebbero alla seconda metà del 1400». Spazio che nei secoli ha mutato aspetto, spogliato, nel 1800, di ogni presenza e quindi trasformatosi nell'attuale piazzetta. «Non sono stati ritrovati piani di calpestio, ma si possono comunque individuare, grazie alla documentazione del 1700, l'uso delle stanze di cui oggi si vedono solo delle tracce; ovvero un piccolo ingresso/corridoio, una stanza dedicata alla scuola e la stanza del buratto». Si trattava di una macchina setacciatrice, capace di filtrare la parte più fine del macinato dal cruschello. «In ultimo, gli scavi archeologici hanno fatto emergere le tracce di un piccolo cortile scoperto. Nel loro complesso, sono strutture risalenti alla metà del XV secolo, come appare dal ritrovamento di manufatti all'interno della malta che tiene insieme il materiale laterizio. Allo stato attuale lo scavo archeologico prevede la catalogazione di ogni materiale, la georeferenziazione del sito e la documentazione, fotografando ogni angolo, utilizzando, allo scopo, anche un drone per le riprese aeree. Quindi il sito sarà rivestito, per essere meglio conservato, e infine ricoperto di terra. Il progetto di riqualificazione prevede un rivestimento finale in mattonelle.

RESTERÁ UNA TRACCIA

Ma il Sindaco già annuncia la volontà di lasciare una traccia del ritrovamento delle antiche fondamenta della parte più antica del convento dei Domenicani, per lasciarne memoria nelle generazioni future. Tra gli aneddoti legati al convento sanvitese, si dice che, per la presenza dei Frati Domenicani, il loro sostentamento e una serie di opere venisse stabilita la sua erezione dal conte Matteo Altan e trasmesso con testamento agli eredi per la salvezza della sua anima.

