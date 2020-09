LA MANIFESTAZIONE

PORDENONE «Nel rispetto delle norme anti Covid-19, del piano sicurezza e delle altre disposizioni siamo ripartiti con l'attività sportiva che ritengo sia la terza componente essenziale del ciclo giornaliero dei ragazzi dopo la famiglia e l'istruzione».

A fine giornata l'assessore Walter De Bortoli è carico come una molla: la quarta edizione della Giornata nazionale dello Sport, che ha fatto tappa anche a Pordenone, è stata un tripudio di emozioni. Nonostante l'impossibilità delle oltre cinquanta associazioni presenti in centro di far provare a bambini e ragazzi le singole discipline, l'interesse delle famiglie è stato elevato. «Molte osserva De Bortoli hanno chiesto informazioni ai gazebo, con l'obiettivo di iscrivere il proprio figlio ad uno sport. A Pordenone, per fortuna, c'è soltanto l'imbarazzo delle scelta».

La formula, studiata per rispettare alla lettera le misure anti Covid, è piaciuta. «A fine pomeriggio sorride l'assessore a malincuore le associazioni hanno smontato i gazebo. La scommessa per il futuro? Offrire allo sport maggiori spazi, ora purtroppo sacrificati in alcuni casi».

La Giornata dello sport, che solitamente teneva banco la prima domenica di giugno in piazza XX Settembre, quest'anno, per l'emergenza Covid-19, è stata riproposta ieri e nel tratto finale di corso Vittorio Emanuele, piazza San Marco e piazzetta Calderari. Presenti una cinquantina di associazioni in altrettanti gazebo, per illustrare le varie discipline e fornire le informazioni utili a riguardo. Non è stato possibile cimentarsi negli sport in prima persona, tuttavia i referenti delle società sportive hanno comunicato agli interessati dove recarsi per provare a praticarli. Le famiglie, che sin dalle prime ore del mattino sono confluite in centro, hanno potuto prendere informazioni su numerosi sport: ginnastica ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey, arti marziali, alpinismo, escursionismo, speleologia, torrentismo, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno, calcio a 5, ginnastica artistica e parkour, scherma storica, sci, pattinaggio corsa, canoa fluviale, ballo, crossfit e pesistica olimpica, scacchi, attività subacquee, yoga, triathlon, ciclismo, tiro con l'arco, golf, ginnastica e pole sport.

Con l'assessore De Bortoli c'era anche il sindaco Alessandro Ciriani: «Questa - ha ribadito - è una giornata importante: i tre settori maggiormente colpiti durante il lockdown sono stati scuola, cultura e sport, che stanno ora ripartendo. In particolare lo sport significa molto per i ragazzi: salute, crescita, stare insieme, divertirsi, saper accettare le sconfitte e far emergere le proprie qualità migliori».

