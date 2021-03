TRA I BANCHI

PORDENONE Le prove Invalsi, i test scritti delle scuole superiori usati per valutare i livelli di apprendimento, in Friuli Venezia Giulia diventano un caso. E in provincia di Pordenone non mancano le prime proteste da parte di alcuni gruppi di genitori. Nonostante lo stop pressoché assoluto alle attività scolastiche in presenza alle medie e alle superiori, infatti, in diversi licei e istituti tecnici in questi giorni sono in corso proprio i test Invalsi. E gli studenti che li devono sostenere non lo fanno da casa, ma dai banchi di scuola.

I DETTAGLI

La Regione da lunedì ha decretato lo stop alle attività in presenza per le scuole medie e superiori. L'ordinanza firmata dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, prevede però delle eccezioni: si tratta ad esempio delle attività di laboratorio, che non possono essere svolte a distanza per ovvi motivi tecnici. Anche gli alunni con disabilità possono continuare a frequentare le aule. Un'interpretazione estensiva del testo dell'ordinanza, però, è finita per riaprire le porte di licei e istituti tecnici a un numero maggiore di studenti rispetto a quello preventivato al momento della stretta. Si tratta proprio degli allievi che in questi giorni stanno nuovamente frequentando le classi per sostenere le prove invalsi. Sono soprattutto ragazzi di quinta superiore, ma la vicenda ha fatto storcere il naso a più di qualche genitore.

IL QUADRO

«Si tratta - ha spiegato Rossana Viola, dirigente del Leomajor di Pordenone - di un numero molto basso di studenti. Le prove si svolgono in aule sanificate e a ingresso contingentato». «Tutte le norme di sicurezza sono rispettate», assicura invece Giovanni Dalla Torre dell'Isis Zanussi, sempre in città.

IL QUADRO

Alcuni giorni fa è arrivata anche in regione una circolare del ministero dell'Istruzione. Tra le righe è chiarita una certa apertura rispetto allo svolgimento delle prove Invalsi in presenza, purché esse non siano differibili. Ed è su questo punto che sono nate le diatribe: gli esami scritti potevano essere rimandati? In molti casi sì, in altri meno.

Sul tema è intervenuta anche Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione: «L'ordinanza regionale autorizza le attività che non possono essere materialmente svolte da remoto - ha detto -. Non abbiamo ritenuto di inserire nel testo del nostro provvedimento un esplicito riferimento ai test Invalsi». Un'aggiunta che i dirigenti scolastici avevano caldeggiato, ma che per mancanza di tempo non era stata compresa nell'ordinanza restrittiva. Ci si muove quindi su un terreno grigio, con una circolare del ministero dell'Istruzione che è intervenuta dopo che il caso era stato sollevato anche in alcune altre regioni, Puglia in testa. Se invece il Fvg dovesse scivolare in zona rossa, la deroga finirebbe del tutto nel cassetto.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA