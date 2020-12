TRA GLI ANZIANI

PORDENONE La casa di riposo di San Vito è in emergenza. Non da oggi. E seppure il conto delle vittime sia drammatico, e il dolore quotidiano, il vero cuore dell'allarme oggi non è rappresentato tanto dagli anziani positivi, quanto dalla quota dei malati tra gli operatori sanitari. Sì, perché senza una barriera protettiva, senza l'arsenale composto da uomini e donne bardati che si prendono cura dei pazienti, non è possibile difendere quello che resta da difendere. E curare quello che c'è da curare. Oggi i membri del personale sanitario della casa di riposo di San Vito che risultano contagiati dal Coronavirus sono quaranta. Troppi, per poter gestire in modo ottimale un'emergenza diventata totale in pochi giorni. Ma l'allarme è ancora un altro. Sul mercato, infatti, si fa una fatica tremenda a reperire proprio le figure professionali che servirebbero alla casa di riposo di San Vito in un momento come questo. A spiegarlo è il direttore della struttura, Alessandro Santoianni. «La compromissione del nostro personale - spiega - è il dettaglio che oggi ci preoccupa di più. Stiamo provando a reggere mettendo in campo turni da 12 ore, ma non sappiamo per quanto potremo reggere». La speranza è tutta nella negativizzazione sia di alcuni ospiti anziani che di molti infermieri e Oss, soprattutto quelli che si sono ammalati prima rispetto agli altri. Poi Santoianni va dritto al cuore del problema: «Abbiamo già inserito nel nostro organico sei nuovi operatori socio-sanitari - spiega - ma ancora non basta, e adesso non se ne trovano davvero più. Le cooperative, le associazioni, ormai non si riesce a reperire il personale di cui si ha maggiormente bisogno. E tra gli infermieri è ancora peggio, in quel caso proprio non ce ne sono». Un problema, questo, che riguarda tutte le case di riposo costrette a fare i conti con massicce dosi di contagio al loro interno. Basti pensare che tutti gli infermieri appena usciti dal percorso di studi risultano già impiegati sul territorio. È un problema di domanda e offerta, ma rischia di diventare anche un fatto di vite umane e sopravvivenza.

