Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SETTORE PIEGATOPORDENONE Il settore della promozione turistica e della agenzie dall'anno scorso in Friuli Venezia Giulia ha subito un autentico tracollo: i tour operator hanno perso il 93 per cento del loro giro d'affari. Turismo internazionale e interno quasi bloccato. Il segmento del business (che per la provincia di Pordenone è sempre stato florido, vista la presenza di imprese che lavorano con l'estero) praticamente azzerato anda dal...