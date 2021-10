Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CANTIERIPORDENONE Nel quartiere di Torre proseguono i lavori per la posa delle condotte della fognatura, della rete dell'acquedotto e per la realizzazione di opere inerenti l'arredo urbano. Per consentire gli interventi in sicurezza, da ieri e per una trentina di giorni via Carnaro sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra l'incrocio semaforico di via Piave e la rotatoria all'intersezione con via General Cantore. Potranno quindi...