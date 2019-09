CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORRELA GIOSTRASI PRESENTAL'assessore alla cultura di Pordenone, Pietro Tropeano, il presidente dell'associazione Il Castello, Alessandro Casagrande e il direttore artistico Alessandro Martello, presenteranno oggi, alle 12, all'ex convento di San Francesco, la 34ª edizione della Giostra dei Castelli.PANINO GOURMET AL VIA IL CONTEST THE BEST SANDWICHPalagurmé presenta l'edizione 2019 del contest The best sandwich - Ad ognuno il suo panino. Oggi, alle 11, nella sede di via Nuova di Corva 80, verrà illustrata la nuova avventura televisiva....