TORRE

PORDENONE Ancora circa due mesi di lavori e poi, entro fine settembre, saranno conclusi con un mese di anticipo rispetto alle previsioni - e nonostante lo stop dovuto al Covid-19 - i lavori del primo lotto dell'ampliamento del cimitero di Torre. L'annuncio arriva dall'assessore al Patrimonio Walter De Bortoli, che ieri ha effettuato un sopralluogo assieme ad Antonella Pavone, dello Studio associato Turrin e Pavone, che ha fornito assistenza al cantiere. Con trenta giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma - commenta l'assessore ai Lavori pubblci e patrimonio Walter de Bortoli si è concluso il primo lotto relativo all'ampliamento del cimitero di Torre, realizzato con la formula del project financing dalla Kairos srl di Roma. Nonostante l'interruzione dei lavori per un paio di mesi, fra marzo e maggio, dovuto all'emergenza Covid-19 - ha proseguito l'assessore -, grazie alla professionalità della direzione dei lavori, dell'impresa e degli uffici comunali, siamo riusciti a completare l'opera pubblica prima dei tempi stabiliti e a superare così una carenza che avevamo trovato in questo servizio. Quando ci siamo insediati - continua l'assessore -, abbiamo trovato una grossa carenza di spazi per le sepolture. Abbiamo dunque avviato, per quanto riguarda Torre, quest'opera con la formula del project financing, per il quale abbiamo ricevuto un'unica offerta, quella appunto della Kairos. Sono stati dunque realizzati 200 loculi, 144 ossari (dei quali il 50 per cento già assegnati) e sei tombe gentilizie di famiglia, consegnate al grezzo. Il valore complessivo del progetto di finanza (una soluzione che prevede il coinvolgimento del privato anche nel finanziamento e nella gestione successiva dell'opera, fino al recupero dell'investimento sostenuto) ha un valore complessivo di un milione 937mila euro, dei quali 537mila per il primo lotto. I lavori sono partiti il 21 ottobre dello scorso anno, con un cronoprogramma che prevedeva 365 giorni di cantiere. Ora, terminata la parte strutturale, l'impresa conta di portare a termine l'opera per la fine di settembre. Il secondo lotto - la cui realizzazione non sarà comunque immediata - porterà invece, a conclusione del progetto, ad avere 229 ossari, 619 loculi e un campo di inumazione 1050 metri quadrati. Nel frattempo, sono stati effettuati alcuni lavori nel cimitero di Rorai Grande, mentre alla fine del lockdown il Comune ha potuto contare sulla disponibilità degli alpini per la sistemazione di tutti i camposanti cittadini dopo la chiusura. E' quindi possibile rivolgersi ai Servizi cimiteriali del Comune per informazioni.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA