TORNEO DI DAMALA SFIDADEL 1. MAGGIOIl 1. maggio si disputa il 37° Torneo di dama italiana Citta' di Pordenone. L'appuntamento è nel centro sociale Glorialanza, in via Pirandello 22. La manifestazione è libera a tutti i damisti in regola con il tesseramento Fid 2019. I partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi - il quarto riservato alla categoria Provinciali - al raggiungimento di 6 iscritti. Inoltre è previsto il gruppo minicadetti. Il primo turno avrà inizio alle 9 per i primi quattro gruppi; alle 9.30 per il gruppo minicadetti. Le...