IL CASO

PORDENONE Sul caso dei tornelli (e dei relativi 50mila euro), arriva l'accordo stragiudiziario fra l'Istituto Kennedy e l'Uti del Noncello: i 25mila euro già erogati restano alla scuola, che ne chiederà la devoluzione per la realizzazione di un deposito per attrezzature. Si chiude così una lunga controversia cominciata ai tempi della ex Provincia, con la predisposizione di un progetto che prevedeva appunto l'installazione di una quindicina di accessi controllati che avrebbero dovuto permettere di monitorare tutti gli ingressi e le uscite dall'edificio, quelle degli studenti ma anche del personale e di eventuali ospiti.

LA VICENDA

È il mese di dicembre del 2016, e il progetto ottiene un finanziamento di 50mila euro (su un totale di circa 120mila necessari) da parte della Provincia, ormai prossima a chiudere i battenti. Ma l'iniziativa suscita polemiche e proteste e i tornelli, che sarebbero dovuti arrivare direttamente dall'Expo di Milano, non sono mai stati installati. Quello che arriva è invece un ricorso al Tar. Considerata infatti la decisione di non installare i tornelli, il 6 aprile del 2018 l'Uti del Noncello aveva revocato il contributo, ma l'istituto aveva impugnato l'atto con ricorso e istanza cautelare al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia. Era seguito, da parte dell'Assemblea dei sindaci, il procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione del commissario straordinario della Provincia di Pordenone del dicembre 2016 e un secondo ricorso al Tar, per motivi aggiunti, da parte del Kennedy. E il Tribunale regionale ha accolto il ricorso, annullando gli atti di revoca del finanziamento di 50mila euro, dei quali 25mila erano già stati erogati, per la realizzazione del cosiddetto progetto tornelli. Ora dal confronto fra le parti si è arrivati alla definizione di una ipotesi di conciliazione stragiudiziale, approvata con decreto presidenziale del commissario dell'Uti Augusto Viola.

L'ACCORDO

Il punto principale dell'accordo riguarda naturalmente la destinazione del contributo di 25mila euro già erogato: secondo quanto condiviso, l'Istituto Kennedy ne richiederà la devoluzione alla realizzazione di una struttura a uso deposito per attrezzature e l'Uti, valutato l'interesse pubblico, darà il via libera. L'efficacia della devoluzione del finanziamento di 25mila euro è tuttavia subordinata all'ottenimento del titolo edilizio da parte del Comune di Pordenone e alla autorizzazione patrimoniale dello stesso ente, nudo proprietario dell'immobile. La struttura a uso deposito attrezzi sarà realizzata come da documentazione tecnica che sarà presentata all'Uti entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. Ma le firme in fondo al documento dovranno essere tre: oltre a quella del commissario dell'Uti Augusto Viola e della dirigente scolastica del Kennedy Laura Borin, ci dovrà essere anche quella del legale rappresentante dell'impresa Gianfranco Colautti di Fiume Veneto, per regolare i rapporti giuridici sorti fra il l'Istituto e la ditta per i lavori relativi all'installazione dei tornelli. A questo proposito, l'accordo prevede che l'impresa rinunci alla diffida ad adempiere e proceda alla produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni e alla realizzazione dell'opera. Quanto ai restanti 25mila euro originariamente concessi, l'Uti del Noncello si impegna a valutare la possibilità di erogare, su istanza, un ulteriore contributo di tale entità per interventi di miglioramento delle attrezzature dell'Istituto Kennedy o per realizzare interventi manutentivi aggiuntivi.

Lara Zani

