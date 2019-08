Torna la voglia delle ronde notturne Il sindaco: «Volontari e non esaltati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I VOLONTARIPORDENONE «I gruppi civici di controllo del territorio? Ben vengano se gruppetti di persone decidono, in orario notturno, a piedi, in bicicletta o in auto, di monitorare una zona circoscritta della città, magari il loro quartiere, e segnalino tempestivamente alla forze di polizia movimenti sospetti o situazioni per le quali si rendere necessario l'intervento di carabinieri, polizia o vigili urbani». Ma ad una condizione: «Che siano continuativi nel tempo: quelli che nascono sotto una spinta emotiva, in relazioni a fatti...