TORNA LA VERTENZA

PORDENONE Si riapre la difficile vertenza sul contratto per i lavoratori della Nostra Famiglia di San Vito. Gli oltre 150 dipendenti della struttura dello storico ente (nella seconda sede regionale a Pasian di Prato lavorano altri 120 addetti) vedono di nuovo a rischio la loro situazione contrattuale. L'intenzione unilaterale del vertice della società di sbarazzarsi del contratto nazionale applicato da tutta la sanità privata per sostituirlo con una contrattazione applicata solo dalle Rsa (che lavoratori e sindacato ritengono decisamente più penalizzante) rischia di mandare a monte il risultato di mediazione al quale si era arrivati alla fine dello scorso febbraio.

IL RISULTATO

Un risultato che era stato ottenuto dopo una forte mobilitazione e diverse azioni di protesta da parte degli stessi dipendenti che erano riusciti a bloccare il blitz del cambio contrattuale e a portare la controparte al tavolo di trattativa. La Nostra Famiglia si era impegnata a sospendere la modifica contrattuale e a congelarla sulla base di due condizioni: l'esame congiunto con il sindacato della difficile situazione di bilancio dell'ente e l'avvio di un confronto con la Regione al fine di trovare soluzioni diverse da quelle attuali nell'ambito della riabilitazione e di altre attività che l'ente socio-sanitario privato svolge. Siamo a fine febbraio e l'impetuoso avanzare dell'emergenza Covid - con l'urgente necessità di concentrarsi proprio sul fronte della pandemia - blocca il negoziato che era appena partito. Un congelamento della situazione che inevitabilmente è proseguito per l'intero periodo del lockdown. Fase che ha visto anche l'ente sanvitese prima sospendere ogni attività con i pazienti e utilizzare la cassa integrazione per gli addetti e poi riattivare i servizi con gradualità e, ancora oggi, non senza difficoltà.

PASSO INDIETRO

Ma è proprio con il ritorno verso la normalità che ora la vertenza rischia di inasprirsi. Il vertice della Nostra Famiglia avrebbe manifestato l'intenzione di applicare il contratto contestato e sospeso a febbraio senza procedere con i passaggi stabiliti negli accordi pre-Covid: la valutazione economica rispetto al bilancio (che di fatto aveva già stabilito che le condizioni potevano consentire il mantenimento del vecchio contratto) e il confronto con la Regione. Insomma, un passo indietro rispetto alla mediazione raggiunta. E tutto questo nonostante a giugno vi sia stato il rinnovo nazionale proprio del contratto di tutta la sanità privata: quel contratto che i lavoratori della Nostra Famiglia rivendicano e al quale chiedono con forza che si torni. «Il nuovo contratto nazionale deve essere applicato a tutti i dipendenti del gruppo Nostra Famiglia». Le segreterie regionali dei sindacati della sanità Fp-Cgil, Cisl-Fp e Fpl-Uil ribadiscono così il loro no a deroghe all'applicazione del contratto nazionale recentemente firmato dai sindacati con le associazioni di categoria Aris e Aiop, «senza ingiuste e inaccettabili penalizzazioni per le lavoratrici e per i lavoratori del gruppo». Totale chiusura quindi alle ipotesi di modifica unilateralmente avanzate da parte aziendale, «che peraltro argomentano i sindacati non darebbero il minimo contributo alla soluzione delle criticità economiche e gestionali che il gruppo sta fronteggiando».

La distanza tra le parti si è però allargata ulteriormente e una trattativa già partita in salita rischia di rialzare i toni e le tensioni. Tanto che la ripartenza del confronto prevista per oggi avviene in un clima molto teso. «Ecco perché è auspicabile da parte della dirigenza di Nostra Famiglia concludono i sindacati regionali della sanità una modifica definitiva delle posizioni sin qui assunte, per consentire il ristabilirsi di rapporti corretti e costruttivi».

Davide Lisetto

