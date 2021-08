Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOPORDENONE Non si sa ancora se torneranno i saliscendi, se per sedersi al tavolo si dovrà di nuovo seguire il labirinto, un po' buio e retrò, ma pieno di storia, del vecchio locale. Non è chiaro nemmeno se sarà mantenuto il nome originario (probabilmente sì), ma la notizia scalda lo stesso il cuore dei pordenonesi: il Gambrinus è pronto a tornare, si potrà di nuovo mangiare una pizza in viale Dante, di fronte al Parco Galvani....