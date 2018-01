Topi, nuovo allarme alla scuola Lozer di Torre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLA LOZERPORDENONE Nuovo intervento di derattizzazione urgente alla scuola media Lozer di via Zara, a Torre, e questa volta anche alla Pasolini di via Maggiore, anche se si tratta di un intervento preventivo: nessun topo all'interno delle strutture, ma si è deciso di provvedere con urgenza dopo l'avvistamento di ratti nelle zone limitrofe alle due scuole. Proprio per intervenire con urgenza, l'incarico - del valore di 1.800 euro, è stato affidato alla ditta My pest control srtl di Cavarzere (Venezia), la stessa chiamata a operare nello...