LA RIORGANIZZAZIONE

PORDENONE Il dottor Maurizio Tonizzo è un fiume in piena quando racconta di un mese fa, quando il suo pool di internisti, già sotto pressione, ha dovuto affrontare il Covid-19. Per poter far fronte all'ondata di ricoveri che si stava profilando ha svuotato una chirurgia. «Sì, al secondo piano - spiega - Abbiamo creato un'area di osservazione con tutto il personale infermieristico della chirurgia. Sono stati bravissimi, perchè si sono riciclati a fare gli infettivologi e gli internisti». Hanno cominciato a tenere sotto osservazione chi arrivava dal pronto soccorso con disturbi respiratori. «Li mettiamo uno per stanza, ce ne sono venti - continua Tonizzo - Abbiamo avuto picchi anche di 14/15 pazienti in contemporanea. Devono tutti aspettare il tampone, pertanto stazionano in quell'area dalle 12 alle 24 ore. Possono avere anche altre patologie, ma se si sospetta che abbiano il virus non possono andare in reparto». Buona parte dei malati ricoverati in questo periodo ha fatto questo percorso. Non sono mancate le tensioni. Qualcuno, ad esempio, è scappato. «Ma è stato intercettato subito», rassicura Tonizzo.

C'è poi l'area della degenza Covid, dedicata ai malati che non hanno bisogno di una ventilazione intensiva. I reparti sono due: l'ex degenza breve con 30 posti letto e la Medicina del padiglione C con altri 40 posti. «Le previsioni, infatti, erano di settantina di malati e non potevamo permetterci di andare fuori dal reparto con persone infette. Siamo arrivati fino a 61 pazienti in una giornata». Tonizzo spiega che i malati di Covid hanno spesso problemi vascolari, quindi in reparto c'è un ecografo solo per loro, che serve anche per il torace. «Vengono seguiti dal punto di vista respiratorio con l'emogasanalisi, apparecchio che l'Azienda ci ha fornito in reparto, e i saturimetri. Abbiamo anche cominciato a ventilare in pressione positiva in modo non invasivo. In questo modo riusciamo a gestirli. Li trattiamo con tutte le medicine che ci sono e ogni settimana facciamo l'aggiornamento con chi lavora nei reparti Covid: si discute su tutto».

La ventilazione non invasiva praticata in Medicina, ad esempio, ha dato ottimi risultati. Su 17 pazienti ventilati solo tre sono stati trasferiti in terapia intensiva o semintensiva respiratoria. Soltanto uno è stato intubato, due sono tornati in Medicina. «La cosa bella è che con la ventilazione tutti dicevano di sentirsi meglio - spiega Tonizzo - Dal punto di vista oggettivo i numeri sono piccoli, ma il trend va verso la dimostrazione che questo tipo di ventilazione a pressione positiva ripaga dal punto di vista del recupero della funzionalità respiratoria». Nella riunione di ieri si è parlato anche del trattamento con l'ozono già sperimentato da Amato De Monte in Terapia intensiva a Udine. «Abbiamo dato la disponibilità a usare anche noi l'ozono. Siamo disposti a partecipare alla sperimentazione».

«Quando vedi pazienti giovani che si aggravano sotto i tuoi occhi, ti rendi conto che siamo limitati - prosegue - New England, un giornale di medicina, ci mette a disposizione tutti gli articoli sul Covid e la nostra Azienda ci permette poi consultare tutta la biblioteca del mondo. Abbiamo un motore di ricerca meraviglioso che l'Azienda ci ha messo a disposizione e ci teniamo continuamente aggiornati».

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA