Tira dritto all'incrocio e poi sfonda il guardrail

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINISTROPORDENONE Perde il controllo dell'Audi all'incrocio tra via Nuova di Corva e lo svincolo autostradale della A28 in uscita Pordenone sud, sfonda il guardrail che protegge la pista ciclabile e finisce in un'aiuola. Poteva avere conseguenze ben peggiori il sinistro che si è verificato ieri mattina poco dopo le 9 in via Nuova di Corva: considerata l'ora, soltanto il caso ha voluto che attraversando la provinciale 251 (sempre molto trafficata) e la pista ciclabile non si sia scontrato con altre auto e non abbia investito ciclisti o...